Covid, interlocuzione Lamorgese-Anci su zone da chiudere

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - A quanto si apprende, saranno i sindaci come autorità sanitarie locali in accordo con le Asl a indicare quali sono le zone da controllare ed eventualmente chiudere, come previsto dal nuovo Dpcm del premier Giuseppe Conte sulle misure per contenere la diffusione del coronavirus. Le proposte arriveranno sul tavolo del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a cui prenderanno parte anche i sindaci, e in accordo con il prefetto si decideranno quali sono le priorità. La procedura è stata condivisa dai sindaci, dopo una lunga interlocuzione tra il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il presidente dell’Anci Antonio Decaro.