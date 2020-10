Covid, Franceschini chiede a Conte vertice per nuove misure

Roma, 16 ott. (askanews) - "Ho chiesto ieri al presidente Conte una riunione per decidere senza indugio nuove misure nazionali per contenere il contagio, ovviamente d'intesa con le Regioni". Lo ha fatto sapere il ministro per i Beni culturali Dario Franceschini, capo delegazione del Pd al governo.Conte rientra da Bruxelles e in giornata partecipa, prima, ai funerali della presidente della regione Calabria Jole Santelli, e poi ad un appuntamento con il Festival di Limes a Genova. Per ora è confermato anche per la tarda serata il vertice previsto con i capi delegazione dei partiti di governo per discutere della manovra e del Documento programmatico di bilancio, che dovrebbero essere portati in Consiglio dei ministri sabato pomeriggio.