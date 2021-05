Covid: Emiliano, allungare l'orario del coprifuoco

(ANSA) - BARI, 17 MAG - "La lotta al virus è fatta di funzioni matematiche. Nel momento in cui c'è maggiore libertà dalla malattia bisogna allargare l'economia, altrimenti non resisti". Quindi "allungare un po' l'orario" del coprifuoco "anche in funzione del clima che migliorerà non trova ostacolo". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Michele Emiliano, intervenendo a Uno Mattina. (ANSA).