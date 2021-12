Covid, Draghi: non è escluso il tampone prima della terza dose

Roma, 22 dic. (askanews) - "Non è esclusa l'applicazione del tampone: c'è un periodo nel green pass in cui la protezione delle prime due dosi decresce rapidamente e la terza dose non è ancora stata fatta, in quel periodo può essere utile vedere se uno o una è positivo. Sono tutti modi per cercare di rallentare la diffusione del virus". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa di fine anno.Un'altra misura che la cabina di regia potrebbe prendere è quella dell'obbligo delle mascherine Ffp2 all'aperto, ha spiegato Draghi.