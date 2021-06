Covid, Draghi: ancora rischi, attenzione a varianti pericolose

Roma, 23 giu. (askanews) - In un "quadro economico positivo, permangono alcuni rischi", e "il primo" è "la situazione epidemiologica" che "sebbene in forte miglioramento" deve essere "monitorata con attenzione". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo."In particolare - ha aggiunto - dobbiamo tenere sotto controllo l'emergere e il diffondersi di nuove e pericolose varianti, che possono rallentare il programma di riaperture e frenare consumi e investimenti".