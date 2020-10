Coprifuoco dopo le 22 e didattica a distanza per le scuole superiori: il governo prepara l’ulteriore stretta

I contagi da coronavirus si allargano e il governo pensa di correre ai ripari. Coprifuoco alle 22 e didattica a distanza nelle scuole superiori tra le misure in discussione. Intanto il premier Conte lancia un appello agli italiani su Twitter affinché rispettino le disposizioni. Si tenta insomma di scongiurare il peggio, e soprattutto un nuovo lockdown nazionale che avrebbe, probabilmente, conseguenze disastrose per l’economia e le vite di tanti cittadini.

“Chiudere tutto sarebbe troppo dannoso, proprio adesso che l’economia mostra segni di ripresa”, afferma il presidente del Consiglio, che – come ribadisce il Corriere della Sera - è assolutamente contrario a una nuova chiusura generalizzata. Meglio aspettare di vedere quali effetti sortiranno l’uso della mascherina anche all’esterno e il limite di 6 persone in casa. Si starebbero valutando tuttavia anche ad altre misure restrittive sulla falsariga di quanto fatto da Macron.

Il coprifuoco.

Negli ambienti governativi ammettono che è argomento di valutazione. Se ne discuterà domani e, se non ci saranno resistenze, bar, ristoranti e altri pubblici esercizi potrebbero essere obbligati a chiudere i battenti alle 22. I cittadini, di converso, non potrebbero più uscire di casa oltre quell’orario.

Negozi chiusi (Ansa)

La scuola

Si parla inevitabilmente di estensione dello smartworking, come richiesto dalla ministra Azzolina. Ma si discute animatamente per quanto riguarda la didattica a distanza per i licei. Le Regioni insistono per vararla, ma la ministra dell’Istruzione non ci sta a “disperdere i grandi investimenti e sacrifici fatti”. Del resto l’esponente del governo fa osservare come le stesse regioni che adesso la vorrebbero, a giugno erano contrarie. Intanto De Luca ha chiuso le scuole in Campania, e altre regioni insistono. Il Pd – si legge sul Corsera - propone una soluzione salomonica: 50% di didattica digitale alle superiori, alternando casa e scuola. I pentastellati, a loro volta, temono che chiudere le scuole sia “una strategia per bloccare il concorso”.

Campania

Il Covid però avanza. “La situazione è seria, serve la massima attenzione”, afferma il ministro della Salute Speranza. A Milano i contagi sono cresciuti terribilmente. In Campania si contano più di mille contagi in 24 ore, ed è scattata la (già citata) chiusura delle scuole delucchiana, che ha sollevato forti tensioni nella maggioranza. “Decisione gravissima”, l’ha bollata Lucia Azzolina. Ma il segretario Pd Zingaretti ha difeso il governatorissimo campano. In mezzo a tutto ciò, resta la realtà dei numeri. La situazione nella regione è grave, e Speranza avrebbe concordato con De Luca sulla necessità di “irrigidire le regole”. Ma i numeri generano allarme in tutta l'Italia.

Didattica a distanza (Ansa)

Zone rosse

E’ necessario insomma accelerare gli interventi per scongiurare l’aggravarsi della situazione nel Belpaese. Nell’esecutivo sono coscienti della necessità di farlo immediatamente, mentre si leva forte la paura di un lockdown nel periodo natalizio. Il ministro della Sanità Speranza avrebbe già sentito i governatori delle regioni per valutare quali sono quelle dove la rete ospedaliera è più in sofferenza e adottare eventualmente misure anche più dure di quelle dell’ultimo Dpcm. Da non dimenticare che le regioni, secondo le regole varate, non possono allentare la stretta ma solo rafforzarla.

L’idea del governo sarebbe quella di attivare delle zone rosse nei territori dove sia necessario, ambiti territoriali anche più piccoli di una regione o una città, irrigidendo le misure di contenimento, come il ministro della Salute ha spiegato ai governatori. Bisogna insomma vedere in base al monitoraggio che si farà “dove è necessario stringere”. Si attende per questo – come spiega il quotidiano – il rientro da Bruxelles di Conte che dovrebbe incontrare i capi delegazione dei partiti.

Le attività che rischiano di più

Ma quali attività rischiano una maggior stretta? Pare che il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia abbia fatto capire che si pensa alla l’interruzione di attività sociali e culturali a maggior rischio di assembramento”, come palestre, saloni di bellezza, cinema, teatri e sport di base. Nelle prossime ore si capirà meglio la direzione che il governo intende prendere.