Covid, Conte: serrare ranghi e collaborare in Ue per vaccini

Roma, 14 dic. (askanews) - "La sfida che ci attende non è più solo quella di liberare le potenzialità inespresse del paese, il compito che ci attende è duplice e riguarda l'intera Europa e l'intera comunita internazionale: serrare i ranghi per vincere il nemico invisibile, una battaglia che richiede un forte spirito di unità delle comunità e una leale collaborazione di tutti livelli nazionali degli Stati anche per una efficace distribuzione dei vaccini". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al Rome Investmente Forum 2020.