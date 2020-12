Covid, Conte: onoro i morti italiani lavorando giorno e notte

Roma, 5 dic. (askanews) - "Le persone che non ci sono più, i nostri cari, noi li onoriamo non solo a parole, ma con l'impegno costante, di giorno e di notte, per mettere il Paese in sicurezza". Lo dice il premier Giuseppe Conte, respingendo le critiche per il silenzio sul record di quasi mille morti per Covid in Italia il giorno della presentazione del suo ultimo Dpcm"Come mi si può - contesta Conte, in una intervista a Repubblica- imputare una carenza di attenzione se tutti i giorni sono in prima linea per sconfiggere questa pandemia? Giovedì sera ho illustrato i provvedimenti finalizzati a prevenire la terza ondata del virus, a proteggere la popolazione, a evitare quanto più possibile un numero così alto e inaccettabile di decessi".