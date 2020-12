Covid, Conte: con misure Governo evitato lockdown generalizzato

Roma, 4 dic. (askanews) - "I numeri dicono che le ultime misure restrittive messe in campo, basate su un accurato metodo scientifico e con interventi circoscritti e ben mirati, hanno permesso al momento di evitare un lockdown generalizzato che sarebbe stato un colpo letale per la nostra economia. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di tutelare la salute dei cittadini preservando il tessuto produttivo". Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un video messaggio all'evento Ri-nascita Italia."Con l'ultimo Dpcm puntiamo a non mollare la presa in occasione delle festività natalizie. Vogliamo consolidare la frenata della curva dei contagi, e scongiurare in tutti i modi i rischi sanitari ed economici di una terza ondata che allontanerebbe la ripresa", aggiunge.