(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà delle comunicazioni in Aula alla Camera mercoledì 4 novembre alle 10 sulle misure per fronteggiare la pandemia da Covid e la conseguente crisi economica. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Trattandosi di comunicazioni e non di semplice informativa, dopo il dibattito verranno votate le risoluzioni che i gruppi presenteranno. (ANSA).