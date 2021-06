Covid: Berlusconi, certificato digitale Ue è importantissimo

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Il certificato Covid digitale europeo che abbiamo approvato settimana scorsa è importantissimo: dal 1 luglio avremo uno strumento unico che ci consentirà di tornare a viaggiare in sicurezza senza più test e lunghe quarantene. In appena 62 giorni le istituzioni europee hanno raggiunto un accordo condiviso". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, su Facebook. "Ho partecipato alla riunione del gruppo di Forza Italia - Ppe al Parlamento europeo. Ho dato il benvenuto - aggiunge l'ex premier - a Isabella Adinolfi, Andrea Caroppo e Lucia Vuolo, che hanno scelto di dare un contributo alla nostra delegazione italiana. Sono sicuro che in Forza Italia e nel Gruppo PPE al Parlamento Europeo si sentiranno a casa loro". (ANSA).