Covid, alle 18 incontro Regioni-Governo su nuove misure restrittive

Roma, 22 nov. (askanews) - E' previsto per le 18, in video collegamento, l'incontro tra i presidenti delle Regioni e il governo per discutere di super green pass e norme restrittive differenziate per i non vaccinati. Al tavolo virtuale con il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ci saranno anche gli altri governatori e i ministri della Salute, Roberto Speranza, e degli Affari Regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini.