Roma, 1 feb. (askanews) - A proposito della giustizia "invito tutti a non parlarne più e a portare avanti in Parlamento una grande, rivoluzionaria, moderna rifoma della giustizia: non c'è tempo per polemiche, non c'è tempo da perdere". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, a una iniziativa dei ministri leghisti a sostegno del candidato alla presidenza del Lazio Francesco Rocca al Tempio di Adriano a Roma.