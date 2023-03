(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Un "petardo" è stato fatto esplodere ieri davanti al consolato italiano a New York da otto persone a volto coperto che per pochi minuti hanno esposto due striscioni ai lati dell'edificio con scritte a sostegno del movimento anarchico e di Alfredo Cospito. Lo scoppio del petardo - si apprende da fonti della Farnesina - non ha provocato danni a persone o cose. (ANSA).