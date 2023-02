Cospito, Mantovano: Delmastro? Avviso di garanzia non è condanna

Roma, 16 feb. (askanews) - "L'iscrizione nel registro degli indagati non è una condanna, non è una affermazione di responsabilità, non c'è nulla di diverso rispetto a quello che la presidente del Consiglio ha già detto sul punto". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, in conferenza stampa dopo il Cdm, rispondendo a chi gli chiedeva se il governo ritenga auspicabili le dimissioni del sottosegretario Andrea Delmastro, che risulta indagato dalla Procura di Roma per quanto affermato dal parlamentare Giovanni Donzelli rispetto al contenuto di una relazione del Dap sulle conversazioni in carcere dell'anarchico Alfredo Cospito.