Cospito, Conte: mai alzato toni, fedelissimi Meloni si dimettano

Roma, 6 feb. (askanews) - Sull'invito di Giorgia Meloni ad abbassare i toni Giuseppe Conte risponde: "Noi i toni non li abbiamo mai alzati ma raccogliamo l'invito. Bisogna lavorare con grande unità quando ci sono intimidazioni eversive, su questo assolutamente il M5s è compatto e in prima linea per assicurare unità e forza allo Stato per la reazione - spiega il leader pentastellato a margine di un'iniziativa elettorale a Monza -. Un'altra cosa sono gli avvenimenti accaduti su cui lei deve fare non il leader di partito ma il presidente del Consiglio e invitare i suoi fedelissimi, Donzelli e Delmastro, a dimettersi perchè hanno dimostrato di essere superficiali e inadeguati nei ruoli che rivestono: non possono utilizzare informazioni riservate, non divulgabili, che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini per fini di lotta politica, non è consentito", conclude Conte.