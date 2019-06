Corruzione, Salvini: Arata? L'ho incontrato una volta a convegno

Roma, 12 giu. (askanews) - "Non commento le indagini. E' stato scritto che era il mio consultente per l'energia, ma è venuto a un convegno della Lega. Anche i giornali dovrebbero fare maggiore attenzione a quel che scrivono, io l'ho incontrato una volta a un convegno". Lo ha detto il ministro dell'Intero Matteo Salvini, commentando con i giornalisti a Montecitorio l'arresto di Paolo Arata. Dunque, ha concluso, "non sono preoccupato".