Coronavirus, Zingaretti: fondamentale risultato Spallanzani

Roma, 2 feb. (askanews) - "Il risultato ottenuto dai virologi dello Spallanzani costituisce uno strumento fondamentale a disposizione della task force messa in campo dal Ministero della Salute per fronteggiare questa nuova epidemia globale". Lo ha detto il segretario del Pd e presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti.Il risultato, ha aggiunto, "testimonia il livello di assoluta eccellenza raggiunto dalle strutture sanitarie della Regione Lazio anche nella gestione di epidemie, con brillanti risultati assistenziali e scientifici già ottenuti con Ebola. Inoltre, anche nel 2017, quando il litorale laziale fu colpito da una epidemia di Chikungunya, lo Spallanzani riuscì prontamente a isolare il virus, permettendo così di velocizzare la diagnosi e fornendoci uno strumento fondamentale per contenere la diffusione dell'epidemia".L'auspicio di Zingaretti è che "si segua lo stesso percorso anche per l'emergenza in corso. Voglio inoltre esprimere il mio personale ringraziamento agli operatori e ai medici. La Sanità laziale, appena uscita dal commissariamento, si conferma così all'avanguardia nel panorama del nostro Servizio Sanitario Nazionale".