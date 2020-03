Coronavirus, Zingaretti è guarito: grazie, uniti contro la Bestia

Roma, 30 mar. (askanews) - "Ciao a tutte e a tutti. Dopo 23 giorni di isolamento domiciliare sono risultato negativo ai due tamponi consecutivi. Ho passato delle brutte giornate ma sono guarito, ce l'ho fatta. Grazie a tutti gli operatori della sanità, a chi mi è stato vicino in questi giorni a cominciare dalla mia famiglia. Il mio primo pensiero va ai deceduti, a coloro che non ce l'hanno fatta e alle loro famiglie che stanno soffrendo in questo momento drammatico e ovviamente a tutti coloro che sono in cura". Lo ha annunciato via Facebook il segretario Pd e Governatire del Lazio Nicola Zingaretti."Il mondo - ha affermato ancora Zingaretti- sta vivendo un dramma che non ha eguali nella storia moderna e l'Italia è stata la prima democrazia occidentale a dover affrontare questa situazione con scelte molto radicali per la prima volta dal dopoguerra. C'è un grande bisogno di unità per superare questo momento, tutte e tutti abbiamo bisogno degli altri. Ora uniti dobbiamo sconfiggere questa bestia, aiutando le persone e le famiglie, sostenendo le imprese e da subito dobbiamo cominciare a immaginare insieme l'Italia che verrà. Ci vediamo presto per continuare questa battaglia e riprendere a ricostruire questo nostro bellissimo Paese.Ciao, a presto".