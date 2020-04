Coronavirus,Zampa: Governo pronto a fermare riapertura Lombardia

Roma, 16 apr. (askanews) - "Se la Lombardia decidesse di riaprire dal 4 maggio, il governo potrebbe impugnare il provvedimento regionale esiste la possibilità di avocare dei poteri utilizzando un articolo della Costituzione. Penso che sarà oggetto di un confronto. In questo momento mi risulta che il Viminale ha disposto una serie di controlli su un numero molto grande di aziende rimaste aperte". Lo ha dichiarato la Sottosegretaria Pd alla Salute Sandra Zampa, annunciando anche che "a inizio maggio si partirà con i testi sierologioci" sui contagi da Coronavirus in Italia."A questo punto - ha dettoi Zampa sulla possibile riapertura anrticipata il 4 maggio in Lombardia- penso che siccome hanno cominciato così, evidentemente vogliono concludere così. Per me resta indimenticabile il primo confronto a distanza dalla Protezione Civile con la Regione Lombardia. Erano presenti il presidente Fontana e alcuni suoi assessori e uno di loro si è alzato gridando nei confronti del governo. Da allora in poi mi sembra che siamo andati avanti così. Mi risulta che verrà effettuato un gran numero di controlli da parte del Viminale sulle aziende che sono sempre rimaste aperte. Siccome la Regione che svetta per numero di contagi è la Lombardia, con una distanza grandissima dalla regione al secondo posto, forse in Lombardia si dovrebbero fare una domanda"."Visto che da fin dal primo giorno è stato un continuo disattendere e contraddire quello che veniva indicato - ha detto ancora- ci dobbiamo interrogare se non sia una ragione fondamentalmente politica quella che li porta a voler prendere le distanze dall'unica misura utile, il lockdown. Commissariamento della Lombardia? Non credo che Conte arriverà a questo, ma Fontana deve riflettere sull'alto numero di contagi nella sua Regione"."Al Pio Alberto Trivulzio il ministero della Salute ha già disposto un'ispezione - aggiunge la sottosegretaria alla Salute - abbiamo fatto quello che era doveroso fare, un'ispezione che ci faccia comprendere come mai siamo arrivati a un numero di decessi così grande. L'ispezione è già conclusa, oggi risponderò a un'interrogazione parlamentare su questo tema. Ci sono i nostri esperti al Ministero che stanno predisponendo una risposta, è una materia molto delicata. Di certo le disposizioni che erano state date a tutti prevedevano che non entrassero dall'esterno possibili soggetti contagiati e quindi possibili contagiatori. Il virus non vola nell'aria e viene portato dal contatto umano. Di certo non si produce in una comunità chiusa un contagio che non c'era se non è entrato qualcuno che ha portato il virus". Fontana dice che non è il momento di fare accertamenti e inchieste. "Forse si riferisce alla magistratura che ha una sua autonomia dalla politica" osserva Sandra Zampa.Sulla fase 2 e sulla sua pianificazione, "quando si decide cosa aprire, bisogna quantificare la movimentazione di persone e tutti i contatti possibili - aggiunge Sandra Zampa - è evidente che, ad esempio, il sistema dei trasporti è una sede di contagio, quindi bisogna immaginare che tipo di sicurezza e tutela si dovrà imporre. Il gruppo presso il ministero dell'Innovazione sta mettendo a punto un'app, che deve partire quando noi riapriremo".Infine, sui test sierologici "siamo molto avanti - spiega Zampa - il comitato tecnico-scientifico ha già selezionato un certo numero di test su base di criteri che diano il massimo della sicurezza, anche se resta un margine di errore. Sarà il commissario Arcuri a sceglierne uno solo, ne serve un solo tipo per avere uniformità di dati. Saranno 150mila i test che verranno effettuati e si partià dai primi giorni di maggio. Se sarà una patente di immunità? Ranieri Guerra dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che è un'espressione sbagliata - conclude la sottosegretaria alla Salute - il test serve soprattutto a capire quanti sono gli italiani certamente negativi e l'85% degli italiani non ha incrociato il Covid".