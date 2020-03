Coronavirus, von der Leyen: ho espresso a Conte mio sostegno a Italia

Roma, 10 mar. (askanews) - "Stamattina abbiamo lavorato nella Commissione Ue alle risposte al Coronavirus in vista dell'Euco in teleconferenza di oggi pomeriggio. Ho anche chiamato Giuseppe Conte questa mattina per esprimere il mio sostegno alla popolazione italiana. Ci vedremo domani in videoconferenza e discuteremo le misure nazionali e l'aiuto dell'Europa". Lo ha scritto su twitter la presidente della Commissione europea, Urusula von der Leyen.