Coronavirus, verso rinvio del Cdm per decreto liquidità

Roma, 2 apr. (askanews) - Si profila un rinvio per il Consiglio dei ministri. La seduta, non ancora convocata, era prevista per domani. Sul tavolo alcune misure legate all'emergenza coronavirus, a partire dal decreto per la liquidità a famiglie e imprese.Il dl, però, spiegano fonti di governo, non è stato ancora definitivamente messo a punto e quindi la seduta potrebbe essere rimandata al fine settimana."Si sta lavorando, ancora non è deciso, ma è probabile uno slittamento", spiega una fonte di governo. "E' difficile che si possa andare domani", conferma un'altra fonte dell'esecutivo.