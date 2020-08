Coronavirus:Sharon Stone loda Zingaretti,vaccino bene comune

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Sono contento di questo messaggio che abbiamo ricevuto da Sharon Stone. Confermo: siamo parte della grande alleanza internazionale che vuole il vaccino anti Covid bene comune!". Così il governatore del Lazio e leader del Pd Nicola Zingaretti rilancia su fb il messaggio dell'attrice americana che su Instagram ringrazia Zingaretti per la sperimentazione in corso allo Spallanzani per il vaccino che sarà di uso pubblico. (ANSA).