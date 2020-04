Coronavirus, scontro Conte-Salvini a P.Chigi su sito Inps in tilt

Roma, 1 apr. (askanews) - Siamo al lavoro per anticipare in un decreto-legge, da adottare subito, le misure più urgenti per dar liquidità alle imprese. Avvertiamo tutta l'urgenza di intervenire prima possibile. Lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi i rappresentanti delle opposizioni parlamentari sull'emergenza coronavirus.Il premier, secondo quanto riferiscono fonti di opposizione, avrebbe anche ribadito che per la ripresa "serve gradualità, ci sarà una fase nella quale dovremo convivere col virus". In ogni caso ogni decisione sarà assunta sulla base delle considerazioni del Comitato tecnico scientifico.Al confronto, con Conte, erano presenti il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, quello dei Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà e il sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro. Per le opposizioni il segretario della Lega, Matteo Salvini, la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, Maurizio Lupi del gruppo Misto-Noi con l'Italia e Giorgio Silli in rappresentanza di Cambiamo!.Il premier ha tracciato il quadro economico generale e proposto "un tavolo maggioranza-opposizione", che si riunisca "con ritmo più serrato", al fine di assicurare un "confronto che porti alla più ampia condivisione possibile anche sul piano sostanziale". Ha annunciato un decreto per garantire liquidità alle imprese e poi quello "aprile" per le famiglie.Il leader della Lega ha colto l'occasione per criticare il governo sui dispositivi di sicurezza: "Mascherine sbagliate distribuite dalla protezione civile? Verifichiamo immediatamente la denuncia dei medici e il governo faccia chiarezza", ha chiesto Salvini, ponendo la domanda stamattina al presidente del consiglio e presentando poi un'interrogazione al Senato.Su questo aspetto il premier avrebbe confermato, secondo quanto riferiscono le opposizioni, che il governo "vuole favorire le produzioni autarchiche delle mascherine e lo stiamo facendo. Ma su mascherine e altri prodotti simili il mercato è internazionale e stiamo facendo a gomitate".Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ha sottolineato invece che "il messaggio dello 'stare a casa' deve essere univoco. Non si può creare confusione escludendo di volta in volta categorie. La circolare sulle passeggiate dei genitori con i figli piccoli non è gestibile alla stessa maniera in ogni parte d'Italia". Tajani, riferiscono fonti azzurre, ha poi posto l'accento sulle difficoltà degli ospedali "specialmente al Sud. Bisogna allentare i vincoli burocratici. I medici - avrebbe aggiunto Tajani - non hanno gli strumenti sufficienti. Mancano ancora camici, mascherine".Per il mondo dello sport in difficoltà Tajani ha chiesto misure di sostegno. "Sono 65 mila - ha spiegato - le società sportive dilettantistiche e gli impianti sportivi che permettono l'attività motoria in Italia e sono a un passo dal fallimento". Collaboriamo sul decreto di aprile".Alle opposizioni Conte avrebbe chiesto anche collaborazione per l'approvazione del decreto Cura Italia sottolineando che sono stati presentati al Senato più di mille emendamenti, e avrebbe chiesto ai leader del centrodestrauna 'scrematura' "segnalando quelli più importanti" o ricorrendo "allo strumento degli ordini del giorno"."Noi siamo preoccupati di aiutare l'Italia, non di giocare al gioco della maggioranza e dell'opposizione, ma molte delle domande che continuiamo a fare non hanno avuto risposta", ha detto Giorgia Meloni, al termine dell'incontro a palazzo Chigi con Conte.Infine viene riferito di uno scontro tra Conte e Salvini durante l'incontro. Secondo fonti di centrodestra, il premier, in particolare, avrebbe accusato il suo ex ministro per il suo post sul sito dell'Inps in tilt. "Questo è soffiare sul malcontento, una cosa diversa dal confronto che stiamo facendo qui". "Ma se il sito è in tilt è in tilt", avrebbe risposto Salvini. Tutti e tre i leader di centrodestra, comunque, avrebbero segnalato questo come un "problema grave".