Coronavirus, Salvini: 'Tampone? Non l'ho fatto, non ho sintomi'

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Ha fatto il tampone? "No, porterei via il posto a un altro... secondo le regole si fa il tampone se si hanno i sintomi...". Lo dice Matteo Salvini a Radio Radio web. Il leader della Lega spiega di seguire tutte le indicazioni, lavarsi le mani, "mi misuro la febbre due volte al giorno", e di aver "sospeso le assemblee, i comizi", come pure tutti i selfie ai quali era abituato. "Certo, poi sono andato a far la spesa e un signore mi ha chiesto di fare una foto... cosa dovevo fare? Mica potevo mettergli due dita negli occhi", scherza Salvini. Il leader del Carroccio parla anche dell'emergenza carceri. Chiederà le dimissioni di Bonafede? "In questo momento non c'è da chiedere dimissioni, casomai un commissario straordinario per gestire l'emergenza carceri" risponde Salvini.