Coronavirus, Salvini: no a Mes anche senza condizioni

Roma, 4 apr. (askanews) - "No al Mes, anche senza condizioni". E' netto il segretario della Lega, Matteo Salvini nel ribadire la sua conterarietà all'uso del Fondo Salva Srati per reperire risorse da utilizzare per la crisi economica derivante dall'epidemia. Il Mes, secondo Salvini "è un furto. Se uno lo commette con la pistola o con il contello, non ha importanza, resta un furto. Ogni euro deve essere restituito con gli interessi al Mes, e questo fa rima con patrimoniale, pensioni, ecc".