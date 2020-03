Coronavirus, Salvini: No a decreto con soli 3 miliardi di euro

Roma, 3 mar. (askanews) - "Prima richiesta al governo. L'abbiamo già fatta per il momento sottovoce, ma vedremo di alzare i toni della voce: zona rossa è tutta Italia, i provvedimenti fiscali presi per alcuni comuni devono riguardare tutta Italia".Così Matteo Salvini in conferenza stampa alla Camera dopoaver incontrato le categorie economiche nell'ambitodell'emergenza coronavirus. Per risolverla, secondo il leader della Lega "servono più di 50 miliardi", "se il decreto delgoverno arriva in aula con 3 miliardi non lo votiamo", ha affermato."Se c'è la volontà di lavorare insieme siamo disponibili senzachiedere incarichi o governicchi. Facciano tutte le nomine di cui discutono nelle segrete stanze del governo... se le nostreproposte rimarranno lettera morta come spesso accaduto, votiamono. Conte dice che le nostre proposte o sono vaghe o sono giàstate accolte, non mi pare un modo per dialogare col primopartito del paese", ha aggiunto.