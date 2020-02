Roma, 24 feb. (askanews) - In Italia si interviene solo quando "ci scappa il morto". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook: "Poi meglio tardi che mai, pare che il governatore della Toscana si è svegliato... Ma mi domando se in Italia si debba sempre aspettare che ci scappi il morto per intervenire".