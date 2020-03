Coronavirus, Salvini: decreto non è completo, serve più rigore

Roma, 12 mar. (askanews) - "I medici chiedono di chiudere tutto ciò che non è strategico. Il decreto non è completo. Gli operai sono in rivolta, si chiedono: 'Ma noi siamo cittadini di serie B?'". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato da Radio 24. "I tabaccai - ha aggiunto - non sono strategici".Secondo Salvini "serve più rigore" ed ha annunciato per oggi "altre proposte". Le mascherine, ha detto ancora il leader della Lega, "andrebbero date ai poliziotti invece di mandarle nelle carceri".Salvini ha infine sottolineato la necessità di "una zona protetta europea perché se le nostre misure drastiche non saranno applicate a tutti i Paesi europei, il rischio è che tra qualche mese dovremo controllare noi gli accessi".