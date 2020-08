Coronavirus, Salvini: basta fomentare paura, torniamo a vivere

Roma, 30 ago. (askanews) - "Io non capisco chi fomenta la paura, chi dice che bisogna restare chiusi in casa, non andare a scuola, lavorare a distanza, io dico bisogna essere attenti: usare la mascherina quando serve, però bisogna tornare a vivere, ragazzi". Lo ha detto Matteo Salvini a Radionorba."Non capisco quelli che sono andati in vacanza all'estero, in Spagna in Grecia a Malta, e tornano positivi - ha continuato - io sono per le vacanze italiane per comprare italiano e mangiare italiano sempre, ma quest'anno, più di tuti gli anni, per aiutare i nostri commercianti, i nostri albergatori. Non capisco cosa abbia in meno il mare di Puglia rispetto al mare di Ibiza".