Coronavirus: Renzi, stop ai mutui 2020

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - "All'Italia serve un progetto ma anche un intervento nei prossimi giorni perché l'Ue aiuti le banche italiane a permettere per chi non ce l'ha fa a non pagare per tutto il 2020 le rate del mutuo o del prestito aziendale che deve restituire alle banca. Si può fare: l'Ue vive una stagione piena di liquidità". Così Matteo Renzi su Fb parlando dell'emergenza Coronavirus. "Una sorta di anno sabbatico del mutuo, dei debiti aziendali ma anche per le famiglie".