Coronavirus, Renzi: governo e Parlamento indichino ripartenza

Roma, 25 mar. (askanews) - "Non dobbiamo morire di Covid ma non possiamo morire di fame, dobbimao pensare adesso alla ripartenza economica". Lo dice Matteo Renzi in un video su facebook."Bisogna dare una mano al presidente del Consiglio e a tutti per organizzare tutti insieme la ripartenza perchè o lo fai adesso o non lo fai più. Domani al Senato indicherò alcune proposte concrete, in diretta alle 10.30", annuncia il leader di Italia viva."Bisogna consentire a famiglie e aziende di avere liquidità e una graduale ripartenza di attività e imprese - sostiene Renzi -. Non possiamo pensare che le cassiere e i carabinieri lavorino e si blocca tutto il resto. Bisogna adesso iniziare a pensare a quali settori utilizzare per investire"."Ci sarà un mondo nuovo, su tutti questi temi io penso che il governo, il Parlamento, le forze politiche, devono indicare con chiarezza che l'Italia riparte altrimenti si perde tempo prezioso e ci troveremo in ritardo rispetto agli altri paesi. Bisogna riaprire i cantieri nell'arco dei prossimi giorni, come succede a Genova dove l'incredibile capolavoro del nuovo ponte sta realizzando un bellissimo messaggio all'Italia", conclude Renzi.