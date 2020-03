Coronavirus: M5S, rinviare firma Mes

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - "Il prossimo Eurogruppo sul MES va rinviato. L'emergenza COVID19 cambia qualsiasi priorità in Europa e non consente che impegni di così grande portata come il MES siano cambiati in modo sbrigativo mentre il quadro di riferimento muta assai più rapidamente e con un forte potenziale di instabilità. Affrontare e superare l'emergenza è un compito politico prioritario e vitale per tutti gli Stati. Il minimo che si possa fare è che su una questione così spinosa - su cui il parlamento e il MoVimento 5 Stelle hanno posto precise condizioni - ci sia un saggio rinvio". È quanto affermano in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle Pino Cabras, Andrea Colletti, Iolanda Di Stasio, Yana Ehm, Riccardo Olgiati, Cristian Romaniello, Elisa Siragusa, Simona Suriano, in Commissione Esteri alla Camera.