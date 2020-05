Coronavirus, M5s attacca la sanità lombarda. Caos in aula Camera

Roma, 21 mag. (askanews) - Tensioni e proteste nell'aula della Camera durante l'intervento, dopo l'informativa del premier Giuseppe Conte sulle misure adottate per l'emergenza coronavirus, del deputato Riccardo Ricciardi del Movimento Cinquestelle che ha tirato in ballo il caso della sanità lombarda. Ricciardi ha citato "Formigoni", "la privatizzazione della sanità", quanto avvenuto nelle Rsa lombarde durante l'emergenza Covid-19, accusando la gestione politica della sanità nella regione. I deputati della Lega sono insorti e alla fine il presidente dell'aula Roberto Fico ha dovuto sospendere la seduta.Alla ripresa, il dibattito. Con il capogruppo della Lega, Molinari, che ha attaccato: "Non è normale speculare su migliaia di morti della Lombardia, del Piemonte, del Veneto, dell'Emilia Romagna, per difendere un governo le cui incapacità sono di fronte agli occhi di tutti gli italiani". L'intervento del M5s è stato "uno dei momenti più bassi della storia repubblicana. Se ci si può rassegnare all'incompetenza e alla mancanza di cultura politica, la mancanza di umanità e l'indifferenza al dolore di tanti italiani è qualcosa cui non ci possiamo abituare".