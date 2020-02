Torino, 25 feb. - (Adnkronos) - "Cari politici nazionali, regionali, locali, di maggioranza e opposizione non è questo il momento di perdere energie e tempo a fare polemiche sterili. Litigate su tutto, ma non sulla salute". Così con un tweet Lapo Elkann in merito alle polemiche politiche sulla gestione dell’emergenza coronavirus.