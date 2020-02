Roma, 25 feb. (askanews) - L'emergenza coronavirus non porterà a un rinvio del referendum costituzionale previsto il 29 marzo. Lo ha detto il ministro dell'economia Roberto Gualtieri intervenendo a "DiMartedì" su La7. "Non abbiamo discusso di questo - ha sottolineato Gualtieri - e non penso che ci siano le condizioni oggi per rimandare il referendum".