Coronavirus, Gentiloni: Ue non guarda a decimali ma a economia

Roma, 11 mar. (askanews) - "Abbiamo ricevuto ieri sera una nuova lettera di Gualtieri che, rispetto a quella di qualche giorno fa, aumenta le richieste che il governo farà al Parlamento per una spesa aggiuntiva per l'emergenza. Come nella prima richiesta, senz'altro, questo è il momento di impegnarsi, non è il momento di guardare ai decimali ma ai posti di lavoro, al sistema sanitario, alle imprese, al futuro dell'economia". Lo ha detto il commissario Ue all'economia Paolo Gentiloni, intervenendo a Uno Mattina su RaiUno a proposiuto della richiesta italiana di maggiore deficit."Il messaggio di fondo deve essere, da parte dell'Unione europea, che questo è il momento di far tutto il necessario e il possibile" per fronteggiare l'emergenza coronavirus. "Le conseguenze ci saranno senz'altro, nei primi 6 mesi ci saranno conseguenze recessive in diversi Paesi. Ma è possibile reagire, con misure di contenimento del virus, e bisogna reagire sul piano economico, modificando le regole per consentire ai governi e all'Unione europea di intervenire", ha concluso Gentiloni.