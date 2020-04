Coronavirus, Garofoli: stop burocrazia che frena, ora rilancio

Roma, 15 apr. (askanews) - Lo sforzo di rinnovamento che deve impegnare il Paese, oggi per fronteggiare l'epidemia da coronavirus e domani per riorganizzare la ripresa delle attività fino al ritorno alla normalità, coinvolge direttamente la pubblica amministrazione che deve dimostrarsi all'altezza delle sfide. Ne è convinto Roberto Garofoli, presidente di sezione del Consiglio di Stato e profondo conoscitore della macchina pubblica, che in un articolo a sua firma pubblicato sul Foglio propone un percorso per uscire dalla stagione della burocrazia frenante.Il punto di partenza è che l'Amministrazione "non è un nemico da combattere ma un'organizzazione di cui non è possibile fare a meno. Il problema, semmai, è nel grado di adeguatezza progettuale, gestionale ed operativa degli apparati amministrativi e dei corpi tecnici". La ripresa dopo la pandemia richiederà "un'amministrazione pubblica fortemente rinnovata" per attuare nuove politiche sociali, assistenziali, educative, per gestire in maniera fluida e corretta gli investimenti pubblici.Roberto Garofoli indica un percorso di rinnovamento in tre step ma con una "logica unitaria", dalla 'fase 1' per gestire le misure emergenziali, alla 'fase 2' per semplificare il sistema dell'apparato pubblico, alla 'fase 3' per la riqualificazione delle strutture amministrative e tecniche. Nella prima fase, secondo Garofoli, per assicurare una rapida ripresa è necessario che l'Amministrazione possa operare attraverso "misure di emergenza e in deroga" magari affiancate da un surplus di trasparenza. Al periodo delle regole emergenziali dovrà seguire quello della semplificazione. Quindi, spiega Garofoli "progettare sin da ora un ventaglio organico di interventi sulle procedure amministrative, sui sistemi dei controlli e su quello sanzionatorio". Ma anche questo non basta. Per il rilancio del Paese è necessario che la pubblica amministrazione non sappia solo gestire ma anche "progettare e guidare". A questo si dovrà accompagnare un'opera di "rafforzamento organizzativo, digitale, qualitativo" che dovrà coinvolgere non solo le strutture oggi più esposte, come la Protezione civile e la sanità, ma anche le strutture per la formazione dei giovani, quelle che si occupano della gestione del debito pubblico.