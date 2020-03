Coronavirus, G7: faremo tutto il necessario per crescita economie

Roma, 16 mar. (askanews) - Il G7 farà "tutto ciò che è necessario, utilizzando tutti gli strumenti politici" a disposizione per assicurare la crescita delle economie dei Paesi membri. E' quanto si legge nella dichiarazione finale della riunione del G7 dedicata al coronavirus e tenutasi in videoconferenza."Abbiamo deciso di coordinare le misure e fare tutto quanto è necessario, usando tutti gli strumenti politici, per ottenere una forte crescita nelle economie del G7, e salvaguardarci dai rischi di ribasso", fanno sapere i leader, assicurando: "Mobiliteremo l'ampio spettro di strumenti, incluse le misure monetarie e fiscali, come azioni mirate, per sostenere immediatamente e per quanto è necessario i lavoratori, le aziende e i settori maggiormente colpiti" dall'emergenza sanitaria.La pandemia di Coronavirus è "una tragedia umana e una crisi sanitaria globale" che comporta "gravi rischi anche per l'economia mondiale", insistono i leader del G7, garantendo che coordineranno gli sforzi per rallentare il contagio, "anche attraverso adeguate misure di gestione delle frontiere". "Chiediamo alle banche centrali di continuare a coordinarsi per fornire le misure monetarie necessarie al fine di sostenere la stabilità economica e finanziaria e promuovere la ripresa e la crescita".