Il coronavirus fa paura anche alla Politica. La crisi di governo scompare come d’incanto, le polemiche di Salvini contro il governo, invece, si alzano di tono.

Il coronavirus dilaga anche in Italia, i casi di decessi e ammalati aumentano e, con essi, anche episodi di intolleranza e di razzismo nei confronti della comunità cinese in Italia, ma questo non basta a fermare le polemiche (Salvini contro il governo, Zingaretti contro Salvini, i governatori leghisti delle regioni del Nord contro il ministro Speranza e via di questo passo), mentre, come prova a dire, serissimo e abbastanza inascoltato, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, “è il momento di responsabilità e unità”.

La pandemia avanza, la crisi di governo evapora

La sola cosa che, oggettivamente, il coronavirus ha fermato è il precipitare della crisi di governo. I bellicosi propositi di Matteo Renzi di rompere con Conte e precipitare il Paese in una crisi ‘al buio’ sono già belli che rientrati e, ieri, le parole del leader di Iv, che aveva organizzato in fretta e furia un’assemblea nazionale di partito dopo averne fatta un’altra meno di un mese fa, sono parse un puro flatus voci. “Mettiamo la quarantena alle polemiche, diamo parola solo alla scienza” assicura Renzi, anche se – in teoria – rilancia tutte le sue proposte da ‘prendere o lasciare’ al governo (giustizia, sindaco d’Italia, via il reddito di cittadinanza, etc.) ma stavolta davvero non gli crede nessuno e lui stesso dice che “non voglio far cadere il governo, ma aiutarlo”. Insomma, appare un ‘scusateci, abbiamo scherzato’ e amen. A fine serata, arriva pure la notizia che lo stesso leader di Iv ha chiesto il rinvio dell’incontro con Conte causa epidemia deflagrata anche in Italia cui va data la “massima priorità”. Il Pd reagisce bene (“E’ solo un bullo di periferia, patetico”) e Zingaretti, dal palco dell’Assemblea dem, ha stigmatizzato i ‘picconatori’ e definito "un errore drammatico" l'aver minacciato “avventure solitarie”, ma in effetti l’attenzione è spostata su altro, sul coronavirus, solo che mentre Mattarella predica unità Salvini fa il guastafeste.

Il messaggio di Mattarella: “unità e responsabilità”

“Gli italiani collaborino con il Servizio sanitario nazionale che sta reagendo con efficacia” dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che aggiunge: “Confido che senso di responsabilità e unità di impegno assicurino la migliore e più efficace risposta a tutela della salute dei nostri concittadini”. Il capo dello Stato si rivolge poi alle comunità più direttamente colpite dal diffondersi del virus, cui esprime solidarietà, agli operatori sanitari, cui offre riconoscenza e sottolinea che “il Ministero della Salute e le Regioni con territori in cui sono presenti casi di contagio stanno operando con tempestività e hanno approntato i protocolli necessari ad affrontare l’emergenza”.

Il governo si attrezza. Cdm straordinario in serata

Anche il governo si muove. Il cdm si riunisce in via del tutto straordinaria (è sabato), in tarda serata per trattare l’emergenza che è esplosa nel Nord Italia (52 casi accertati, 39 in Lombardia, 12 in Veneto e, da ultimo, 1 in Piemonte), ma il premier, già intorno alle 12, era arrivato nel quartier generale della Protezione civile e da ore proseguivano riunioni sull’emergenza coronavirus insieme ai ministri interessati e in collegamento con tutte le regioni coinvolte. Intanto il ministro della Salute ha emanato un’ordinanza di quarantena obbligatoria per chi è stato in stretto contatto con i casi risultati positivi, che avrà validità per tre mesi, e il governatore del Veneto, Luca Zaia, fa sapere di aver ricevuto telefonate da parte di Mattarella, Speranza, Conte.

Lo strappo del Fvg: “Dichiarato stato d’emergenza”

Zaia chiede che le misure di precauzione riguardino tutto il Paese e non il solo Veneto mentre il governatore lombardo, Fontana, fa sapere di essere stato anche lui chiamato dal Capo dello Stato. A rompere l’idillio, però, ci pensa un altro governatore leghista, quello del Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga, che decreta, in via del tutto solitaria, lo stato di emergenza fino al 31 luglio prossimo per “fronteggiare il rischio sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel territorio”. Insomma, il Friuli, lavora “a mettere a disposizione le strutture nel caso in cui si rendesse necessario adottare l’isolamento” come se fosse un’entità statuale separata.

Salvini ritiene Conte “inadeguato”. Il Pd: “Si vergogni”

L’altro guastafeste si chiama, ovviamente, Matteo Salvini. Nemmeno le prime due vittime del coronavirus placano lo scontro politico tra il leader della Lega e il governo. Anzi, Salvini,‘sfrutta’ il coronavirus come un nuovo motivo per attaccare il premier Giuseppe Conte, chiedendone la testa se risulterà inadeguato a “difendere la salute degli italiani”. Il Pd replica in modo vigoroso: “Si vergogni”, lo attacca duro il segretario dem, Nicola Zingaretti secondo cui, proprio la condotta dell'ex ministro dell'Interno in queste ore di emergenza “conferma che parliamo di un leader inadeguato a prendere in mano le redini dell'Italia”. “Sciacallo”, lo apostrofa la ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli.

La Lega ‘di lotta’ di Salvini e quella ‘di governo’ dei governatori del Nord

E così, mentre Italia Viva e M5s praticamente all'unisono depongono l'ascia di guerra e auspicano unità d'azione contro il virus, il ‘Capitano’ leghista finisce nel mirino. Infatti, nel corso della giornata, deve parzialmente correggere il tiro, dopo gli appelli all'unità di intenti del Quirinale ma anche perché i due governatori di spicco leghisti - il lombardo Attilio Fontana e il veneto Luca Zaia - sono in prima linea nella gestione della crisi coronavirus.

Infatti, nella continua altalena tra la Lega ‘di lotta’ a Roma e quella di governo di Milano e Venezia, Salvini, in diretta Facebook, fa retromarcia: prima un accenno a “non buttarla in politica”, poi prova a dire che “in emergenza non si litiga, si lavora”. Ma alla fine non rinuncia alla sua linea tradizionale, contrapponendo il governo incapace di blindare i confini agli “amministratori e i medici che si stanno battendo come leoni contro l'epidemia” (cosa c’entrano le due cose lo sa solo lui). Quindi attacca l'esecutivo per gli sbarchi dal Mediterraneo, legando l'eventuale futura diffusione del virus al fenomeno dei migranti: “Dio non voglia, ma se dall'Africa arriverà anche un solo infettato, alla fine i fenomeni della sinistra con chi se la prenderanno? Con gli sciacalli, con gli allarmisti, i fascioleghisti?”. Peccato che oggi, come ieri, gli strali del ‘Capitano’ rimangono assai isolati anche nel centrodestra.

La Meloni e gli azzurri, invece, fanno i ‘responsabili’

La leader di FdI, Giorgia Meloni, conferma la linea scelta a caldo, quando chiedeva a tutti “serietà, buon senso e fermezza”. Il suo intervento di ieri è altrettanto “istituzionale”, tanto da chiedere al premier Conte di venire a riferire in Parlamento per fare chiarezza sul virus: “Fratelli d'Italia, sin dall'inizio, ha dato la sua massima disponibilità a collaborare perché questo è il momento di lavorare e non il momento delle polemiche, ma chiediamo definitivamente - sottolinea Meloni - una risposta chiara a quattro domande: qual è il tasso di contagio, quello di mortalità, si può essere infettati da persone asintomatiche, si può guarire? Noi vogliamo sapere tutto del corona virus altrimenti non potremmo dare una mano”. Sulla stessa linea anche Forza Italia che, non solo evita ogni attrito con Conte, ma si offre addirittura come interlocutore concreto del ministero della Salute, proponendogli un decalogo per migliorare i controlli e agevolare la prevenzione. “Noi di Forza Italia non facciamo polemiche ma avanziamo proposte. Speranza le ha già prese in esame”, spiega il vicepresidente del partito azzurro, Antonio Tajani.

L’incontro Conte-Renzi slitta, la tensione interna resta

Certo è, però, che se il coronavirus ha allontanato la crisi di governo, il fuoco della polemica, tra i partiti della coalizione e della maggioranza, cova sotto la cenere, specie tra Pd e Iv. Come si diceva, l'incontro tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi, in un primo momento previsto per mercoledì, slitta a data da destinarsi e probabilmente slitteranno anche le comunicazioni del premier alle Camere con l'illustrazione dell'Agenda 2023 e il voto di fiducia.

Gli appelli di tutti i membri del governo, in primis Conte, è di lavorare compatti, evitando toni alti, complice Salvini, che aiuta a ricompattare la maggioranza con le sue sortite. Lo stesso Renzi, come visto, non vuole alzare la tensione in un momento in cui l'attenzione deve andare all'emergenza sanitaria: “Bisogna mettere in quarantena le polemiche interne” osserva il leader di Iv all'assemblea del partito. Non che il senatore di Rignano – che, di superlativo in superlativo, iperbole per iperbole, descrive Iv come “sentinelle del riformismo, guardiani della serietà, custodi della politica” (bum) - abbia cambiato atteggiamento sulla ciccia. Per esempio sulla riforma della prescrizione (in mattinata ha ricevuto il plauso dei penalisti) o sul resto.

Ma Zingaretti coglie l’occasione per cantarle, a Renzi

Inoltre, lo scontro con il Pd non accenna a placarsi e Zingaretti (“Siamo - spiega anche lui via autoelogio - la forza di una politica responsabile e gentile, non subalterna, che si occupa di dare risposta ai cittadini” risponde per le rime, parlando degli italovivi come di “trasformisti seriali”.

“Il governo non si tocca, dal Pd lealtà totale, ma vada sino in fondo ad affrontare le emergenze del Paese, dal coronavirus alla crisi economica, cui non ci arrendiamo” ricorda il segretario dem, aprendo l’Assemblea nazionale del partito che si è tenuta ieri: sottolinea che “il Pd non tratta gli alleati da avversari che sono Salvini e la destra”.

Le novità dem: Rai, decreti Sicurezza, legge elettorale col 5% e ‘parlamentarismo’ (contro il referendum)

Le novità, nel discorso di Zingaretti, sono però altre e del tutto inattese. Attacca a fondo la Rai (“non ha assicurato un’informazione corretta e pluralista, specie nell’ultima tornata elettorale”, alludendo alla sovraesposizione della Lega), poi dice che “il Pd intende non ‘ritoccare’ (fino a ieri era la posizione ufficiale del partito) ma “superare senza se e senza ma i decreti propaganda di Salvini, infine parla di legge elettorale e di riforme costituzionali,

Sulla prima ribadisce – e un ordine del giorno votato all’unanimità in Assemblea lo conferma in modo ufficiale – che il modello scelto dal Pd è il ‘Germanicum’ o ‘simil-tedesco’, un proporzionale, ma soprattutto che la soglia di sbarramento al 5% non si tocca (“Non può essere oggetto di mediazioni al ribasso”). Sulle seconde arriva la bordata, e cioè una inedita difesa del parlamentarismo, davanti a un referendum, quello del 29 marzo sul taglio dei parlamentari, che – spiega - “non condivido e credo sia stato un errore sottoscriverlo, anche se rispetto chi lo ha fatto, anche nel Pd. Abbiamo votato sì alla riforma non perché convinti, ma perché era nell’accordo di governo, ma rischia di diventare un referendum sul parlamentarismo, in tempo di populismi”. Morale, il Pd non dirà di votare ‘no’, ma non farà neppure campagna per il ‘sì’. Il che è una notizia.

Segnali di disgelo, ma anche di nuove tensioni

Ma al di là delle schermaglie c’è da registrare una frenata sulla spinta a ricercare i cosiddetti ‘Responsabili’ proprio all'interno del Pd, oltre che dentro il Movimento 5 stelle, che avrebbe serie difficoltà ad avallare l'eventuale ingresso di forzisti in maggioranza. Si capirà nei prossimi giorni se è ancora possibile una ricomposizione tra Conte e Renzi, anche se quest'ultimo ancora ieri ai suoi diceva che “al 95% si rompe”. Segnali di disgelo potrebbero arrivare, nel prossimo Cdm, qualora ci fosse l'ok al “family act” promosso da Italia viva, visto che i dem non hanno dato ancora il via libera e puntano, invece, sul ddl Delrio.

Inoltre, i nodi da sciogliere nella maggioranza non mancano. A partire dal sistema di voto: Zingaretti ha tenuto il punto sulla soglia di sbarramento al 5% e Italia viva ha raccolto la sfida del proporzionale, ma la capogruppo Iv, Maria Elena Boschi ha detto no al diritto di tribuna ai partiti più piccoli che “non superano quell'asticella”. Un modo per ‘salvare’ la sua Iv in cui i vari partitini di centro dovrebbero confluire per forza, una volta perso il diritto di tribuna.

Infine, c’è il tema delle alleanze alle regionali: “Lo dico agli alleati di governo: non lasciateci soli contro Salvini e le destre, l'unità è un valore fondamentale” è l'appello di Zingaretti all’M5s. Nessuna risposta dei vertici pentastellati ma la nuova discesa in campo di Di Battista che su Instagram ha avvisato di essere sulla “strada di casa” non è una buona notizia per i dem, visto che Dibba è tornato a difendere la 'terza via', cioè la ‘non’ alleanza con nessuno.

Tirando le somme, il coronavirus sta agendo al contrario della sua natura sulla febbre nella maggioranza di governo: la abbassa di colpo. Tutto è bene quel che finisce bene, dunque? Si vedrà. Per ora, l’emergenza è il coronavirus.