Coronavirus: domani alle 17.30 cabina regia governo-opposizioni

Roma, 4 apr. (askanews) - E' stata fissata per domani alle 17.30 la nuova riunione della cabina di regia tra governo e opposizioni, che fa seguito a quella che si è tenuta oggi. Sul tavolo gli emendameni al dl Cura Italia e la predisposizione dei prossimi decreti economici per sostenre la liquidità delle imprese, le famiglie e i lavoratori. L'incontro è presieduto dal ministro per il rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. In mattinata si terrà la riunione tra governo e maggioranza sugli stessi temi.