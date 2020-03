[Il caso] Il virus divide l’Italia in quattro. Il governo chiede a Bruxelles 3,6 miliardi per l’economia. Ed è solo l’inizio

Ai tempi di Sars Covid 2 2019-2020, il nome scientifico del coronavirus, l’Italia si ritrova divisa in tre zone, anzi quattro se si considera poi “il resto del territorio nazionale”. E’ l’ultima fotografia scattata da Palazzo Chigi e dalla Protezione civile, cabina di regia dell’emergenza, per cercare di dare un metodo nell’ affrontare - “prevenire e contrastare” sono le parole d’ordine utilizzate nei vari provvedimenti - questa emergenza sanitaria che fa più paura di tutte le altre epidemie. Le opinioni dei virologi ancora divergono per cui si passa dall’evento “più grave degli ultimi quarant’anni” al “poco più di un’influenza ancora senza vaccino e che sottoporrà le strutture sanitarie, soprattutto i reparti di terapia intensiva, ad un potente stress”. Se la scorsa settimana il governo italiano dava l’impressione di “navigare a vista” ed anche “esagerare un po’” fino a “non saper difendere gli interessi nazionali visto che aveva fatto dell’Italia la Cina d’Europa”, l’inizio di questa seconda settimana di emergenza consegna una mappa della diffusione del virus che ormai ha contagiato l’Europa, e non certo per colpa dell’Italia, e anche larghe fette del resto del mondo. Non c’è da rallegrarsi ma in questo modo le norme di prevenzione possono diventare condivise e quindi pesare meno sulle economie dei singoli paesi. Francia, Germania, Spagna, persino gli Stati Uniti erano sembrate fino a de giorni fa stranamente immuni o quasi da Covid 19. Ora il virus è presente anche in questi paesi: la casa Bianca si preoccupa e chiude i voli su Milano (ma non su Roma); a Parigi chiude il Louvre, in Germania si valuta la chiusura delle scuole. Messe in capo le misure sanitarie, oggi a palazzo Chigi si pensa soprattutto all’emergenza economica. Perchè è lì che il virus rischia di fare più vittime.

Nulle le ordinanze dei sindaci

Il Dpcm firmato ieri sera disegna norme e confini delle quattro zone in cui è stata divisa l’Italia. La Zona Rossa comprende il comune di Vò in Veneto, e i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini in Lombardia. La zona Gialla riguarda l’intera Emilia Romagna, la Lombardia, il Veneto e le province di Pesaro e Urbino, Savona. La zona azzurra (“Zona 3”) coinvolge le province di Bergamo Lodi Piacenza e Cremona. Poi c’è il resto d’Italia dove si pretende l’osservazione di precise norme igieniche e comportamentali. Soprattutto, entrando in luoghi pubblici, la segnalazioni di dove si è stati (in riferimento a comuni e regioni delle Zona 1 e 2 e 3) e quando. Oltre alle info su febbre tosse e raffreddore. I disagi maggiori, parlando di resto d’Italia, riguardano ospedali e residenze anziani dove l’accesso delle visite è contingentato e ridotto ai minimi termini impedendo di fatto quell’assistenza umana che spesso vale più di una terapia. Per prevenire fughe in avanti di qualche amministratore locale in cerca di visibilità, il decreto dichiara nulla le ordinanze dei sindaci. Già è fin troppo, per il governo, avere a che fare con 20 governatore e 20 assessori alla Sanità che hanno pieni poteri sulla materia. I sindaci possono firmare ordinanze il cui contenuto è in linea con le disposizioni nazionali o regionali.

3,6 miliardi sulla nostra economia

Detto che il virus dovrebbe avere un’alta contagiosità ma non mortalità, le vittime certe dell’epidemia sono i mercati e l’economie nazionale. “Per iniziare” il ministro Gualtieri - da oggi anche onorevole deputato di questa legislatura avevano vinto con oltre il 60% le suppletive del collegio Roma 1 - ha spiegato un piano di risorse “straordinarie” che vale 3,6 miliardi, pari allo 0,2% del Pil. Per ottenere questi soldi - che sono in pratica metà della manovra di bilancio 2020 - il governo chiederà al Parlamento l'autorizzazione a fare più deficit e quindi sforare i vincoli di bilancio. L'obiettivo è approvare entro venerdì un secondo decreto (dopo quello di venerdì passato) che stanzi risorse per misure come un credito d'imposta per le aziende danneggiate, riduzioni di tasse, sostegno al turismo e alla sanità, cassa integrazione in deroga, esoneri contributivi per i settori più colpiti. Palazzo Chigi ha già in cantiere anche un terzo decreto economico. “Più sistematico, per l'intera economia” ha anticipato il premier Conte.

“Fare presto”

Così i vertici del governo rispondono al “fate presto” collettivo di aziende e sindacati. E poiché l’Italia non può certo fare da sola, palazzo Chigi anticipa la richiesta all'Ue non solo di fare deficit per iniettare soldi nell’economia reale ma anche di farsi carico di un piano “coordinato” dell’Unione.

Se ci sono i soldi, non mancano ideee e proposte. “Non c'è nulla da aspettare” ha detto Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria. La sua proposta è di chiedere in Europa “3000 miliardi per un grande piano infrastrutturale trans europeo”. Il segretario della Cgil Maurizio Landini lancia una agenzia nazionale di sviluppo con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti.Conte li ascolterà mercoledì, a un tavolo convocato a Palazzo Chigi con tutte le parti sociali. Gualtieri sta lavorando sul fronte Ue, in vista della teleconferenza dei ministri Ecofin convocata per mercoledì da Mario Centeno e del prossimo Eurogruppo. Il ministro - a cui dedica un lungo articolo anche il Financial Times - ha sentito i commissari Paolo Gentiloni, che assicura di lavorare per un'azione coordinata e perché l'Ue usi gli strumenti necessari, e Valdis Dombrovskis. Per l'Italia serve un intervento Ue corposo non solo con nuova flessibilità.

Salvini fa polemica. I 5 Stelle si sentono esclusi

Per l'opposizione è poco. Ma la novità è anche i 5 Stelle aprono un fronte in maggioranza, accusando il Pd e Gualtieri di “azioni unilaterali”, tavoli e canali di trattative separate un po’ come fecero Salvini e la Lega quando a giugno 2019 cominciarono a scrivere la manovra di bilancio al Viminale perchè palazzo Chigi e i 5 Stelle latitavano. All’epoca Conte stava tra i “latitanti”, non prendeva cioè iniziative. Oggi è il proponente più attivo con Gualtieri e i Dem. Per i quali infatti i sospetti dei 5 Stelle sono “incomprensibili”.

In settimana Conte riceverà i rappresentanti di maggioranza e opposizione per provare a proseguire sulle misure in un clima di condivisione sulle misure. Matteo Renzi dice di aspettarsi in generale “lealtà” nelle varie strategie politiche visto il contesto. Per Italia viva una soluzione è già sul tavolo - il decreto sul Piano shock per l’edilizia pubblica - e comunque convoca a Firenze le associazioni del suo collegio. Il leader della Lega, costretto a cambiare strategia visto che è difficile ora dare dell’incompetente al governo Conte sotto il profilo sanitario, torna subito all'attacco: non bastano 3,6 miliardi, “ne servono subito almeno 20”. Anche Fi parla di misure "insufficienti" e Giorgia Meloni chiede alla sinistra di “non fare marchette”.

“Il Pd come la Lega”

Ma a sorpresa è dal M5s che arriva l'attacco più duro. Sono perplessi della cifra di 3,6 mld e accusano Gualtieri di una fuga in avanti. E anche il Pd per la scelta di convocare al Nazareno le parti sociali per discutere proposte sul Coronavirus. “Sembra di assistere alle stesse scene viste lo scorso anno con Salvini al Viminale, si sovrappongono a Conte” è il sospetto dei 5 Stelle. “Tutto ciò è incomprensibile” replicano seccati dal Nazareno. “Il Pd non ha mai cercato polemiche e distinguo – è il ragionamento – siamo la forza più responsabile della maggioranza”. Salvini, dopo un paio di giorni di attesa, ha abbandonato il piano della polemica sanitaria, perdente sul piano dei consensi, e si è concentrato su quello economico. Avendo buon gioco nel definire insufficienti le prime misure approvate venerdì. “Il governo ha avuto il cattivo gusto rimborso di 500 euro al mese per le partite Iva, 500 euro a gente che sta perdendo tutto” ha spiegato ieri Salvini in un comizio a Todi, in Umbria (tutti quelli nel nord Italia sono stati cancellati). “Le tasse sono sospese e poi ad aprile bisogna pagarle tutte in una volta sola. Gualtieri annuncia 3 miliardi e un altro ministro del Pd (Gentiloni, ndr) è andato in tv a chiedere manovra transnazionale di 1000 miliardi, e poi gli irresponsabili siamo noi”. Forse, sul piano europeo, questo governo è più credibile e affidabile. Dunque legittimo e fondato lavorare sul ricco bilancio europeo e sulle rigide norme che ne regolano l’utilizzo per far fronte all’emergenza.

Tutte le misure in campo

Tra annunci, polemiche e cose fatte, può essere utile un riepilogo dei provvedimenti già approvati e operativi. Il primo atto fu l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio con cui furono bloccati i voli diretti da e per la Cina. Il 31 gennaio il governo ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del “rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Il 23 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta il decreto che ci sta cambiando la vita, quello che ha creato la prima zona rossa e ha fatto scattare i divieti in mezza Italia. Il Decreto della Presidenza del Consiglio firmato ieri sera attua, integra e interpreta le misure indicate in quel decreto con “misure urgenti in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologiche a livello nazionale”. L’ultimo decreto approvato, dunque il secondo in questo mese di emergenza, è quello approvato venerdì 28 febbraio con le prime misure economiche “a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese”. A cui ne dovrebbero seguire altri due. Sempre ed esclusivamente di contenuto economico.