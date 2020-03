Coronavirus, Di Maio: 'Ho fatto il test, sono negativo'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si è sottoposto al test del coronavirus ed è risultato negativo. Lo ha detto lui stesso in un'intervista alla Bbc. "Italy will make it. Europe will make it" è il messaggio lanciato dal titolare della Farnesina in interviste alla Bbc e al programma di Christiane Amanpour sulla Cnn che andranno in onda questa sera. "L'Italia e l'Europa ce la faranno, ne sono certo, bisogna essere uniti e compatti in questo momento", ha sottolineato.