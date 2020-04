Coronavirus, D'Incà: dal M5s piena fiducia a Conte sulle misure Ue

Roma, 21 apr. (askanews) - "Il Movimento 5 Stelle ha piena fiducia nel presidente Conte, lo ha sempre dimostrato, non c'è nessuna tregua. Abbiamo espresso delle indicazioni nei confronti del Mes, strumento asimmetrico che non poteva essere correttamente usato nei confronti di una crisi che è simmetrica, da tutti quanti i Paesi". Lo ha detto a Sky Tg24 il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà."Appoggiamo le intenzioni e la forza con cui Conte affronterà la prossima videoconferenza con i leader europei, ponendo all'attenzione dell'Europa intera la problematica di utilizzare uno strumento condiviso, che siano i recovery bond, o un fondo per la ripresa, oltre a quelli già messi in atto. Grazie al M5s - ha aggiunto D'Incà - l'Europa ha fatto dei passi in avanti enormi nelle ultime cinque settimane. Credo che abbiamo stimolato l'Europa e l'Italia a un confronto più chiaro, abbiamo aiutato l'Europa e il nostro Paese a trovare strade migliori".