Coronavirus, D'Incà a Bonomi: non avrei usato quelle parole

Roma, 17 apr. (askanews) - "Fossi stato in Carlo Bonomi non avrei usato appena insediato quelle parole". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà a replicato a RaiNews24 al presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi, che ieri ha parlato di una "politica smarrita" che "ha esposto le imprese ad un pregiudizio antindustriale"."Noi - ha chiarito il ministro - abbiamo sempre cercato di contribuire alla ripartenza del paese. Faccio gli auguri di buon lavoro a Bonomi ricordandogli che il governo ha lavorato sempre pensando alla ripartenza economica del nostro Paese con la massima attenzione per la salute"."Avere indicato Colao a capo della Task Force - ha aggiunto D'Incà - significa che cerchiamo il meglio per il nostro Paese. Seguiamo a 360 gradi tutto il mondo imprenditoriale, dalla più piccola impresa a quella più grande facendoci aiutare da persone competenti".La "situazione è complessa - ha sottolineato - ma alla fine è la politica che decide", dopo avere ascoltati i vari protagonisti del Paese. "E lo faremo anche con Bonomi", ha assicurato D'Incà.