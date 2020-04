Coronavirus, Conte: zona rossa Nembro-Alzano? Lombardia poteva crearla

Roma, 6 apr. (askanews) - "Se la Lombardia avesse voluto, avrebbe potuto fare di Alzano e Nembro Zona Rossa". Così il presidente del consiglio Giuseppe Conte, in una nota al quotidiano online Tpi.it (diretto da Giulio Gambino), chiarisce la posizione del Governo circa le polemiche emerse a seguito della pubblicazione della nota riservata dell'Istituto superiore della sanità dei primi giorni di marzo in cui l'ISS riteneva opportuno l'inserimento dei due Comuni lombardi nella cosiddetta "zona rossa"."Non vi è argomento da parte della Regione Lombardia per muovere contestazioni al Governo nazionale o ad altre Autorità locali. Se la Regione Lombardia ritiene che la creazione di nuove zone rosse andasse disposta prima, con riguardo all'intero territorio regionale o a singoli comuni, avrebbe potuto tranquillamente creare "zone rosse", in piena autonomia", puntualizza Conte."Si fa presente - continua la nota del Presidente Conte - che le Regioni non sono mai state esautorate del potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti"."Al pari di quanto hanno fatto altre Regioni - conclude Conte - come il Lazio, la Basilicata e la Calabria, nei cui territori, con ordinanza, sono state create "zone rosse" limitatamente al territorio di specifici comuni".