Coronavirus, Conte: Von Der Leyen? Le proposte non spettano a lei

Roma, 28 mar. (askanews) - "Il compito della proposta non lo abbiamo rimesso alla presidente Con Der Leyen": così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha commentato le parole della presidente della Commissione europea che ha liquidato l'idea dei coronabond come "slogan"."Abbiamo dato incarico - ha spiegato in conferenza stampa a palazzo Chigi - all'eurogruppo 14 giorni per elaborare delle proposte, al plurale, che il prossimo Consiglio europeo possa prensdere in considerazione. Chiaro, c'è un dibattito in corso, ma sarò inflessibile: tutti i dibattiti di questo mondo ma c'è un appuntamento con la storia, l'Ue deve dimostrare di essere all'altezza. La storia non avverte quando arriva. E' uno schock simmetrico che riguarda tutti, si tratta di dimostrarsi adeguati o no a questa evenienza, l'Italia si sta dimostrando completamente consapevole della reazione comune, poderosa, vigorosa, che la storia ci chiama a dare"."Io - ha detto il premier - non passerò alla storia come quello che non è stato capace di dare la risposta. Mi batterò fino all'ultima goccia di sudore e fino all'ultimo grammo di energia".