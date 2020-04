Coronavirus, Conte: Ue dimostri di proteggere tutti i cittadini

Roma, 2 apr. (askanews) - "L'Unione europea deve dimostrare di proteggere tutti i cittadini". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in una intervista alla tv spagnola 'La Sexta'.Il premier ha sottolineato che la risposta europea al coronavirus deve essere "condivisa, coordinata, forte e veloce" perchè "una risposta lenta sarebbe una risposta inutile".In questo senso, ha ricordato che "l'Unione europea è la casa comune in grado di sostenere i cittadini", così "l'Unione deve dimostrare a tutti i cittadini che li protegge, che è uno strumento di protezione".Per questo motivo Conte auspica "un progetto globale che esprime una politica fiscale in grado di rafforzare tutti gli stati europei e che aiuta a ricostruire l'economia europea". In questo senso, ribadisce, "gli eurobond sarebbero una risposta efficace".