Coronavirus, Conte: da Ue e Bce apertura su maggiore liquidità

Roma, 11 mar. (askanews) - Da parte delle istituzioni europee c'è stata "grande apertura" alle ricehiste italiana "per far fronte alle conseguenze sociali ed economiche" del coronavirus anche sul fronte della "liquidità". Lo ha riferito il presidente del Consiglio Giuseppe COnte, in conferenza stampa a palazzo Chigi dopo l'ok del Cdm allo scostamento del deficit per 25 miliardi in più.Nella riunione di ieri in video conferenza "c'erano anche von der Leyen e la presidente Bce Lagarde, e abbiamo avuto grandi aperture sul fatto che è necessaria una maggiore liquidità e ricorrere a tutti gli strumenti che l'ordinamento europeo ha a disposizione", ha detto Conte.