Coronavirus, Conte: da subito massimo impegno, linea rigore

Roma, 24 mar. (askanews) - "Sin dal primo giorno di questa emergenza il governo ha profuso tutto il suo impegno nella lotta contro il Coronavirus. Abbiamo adottato da subito la linea del rigore e della massima trasparenza, mettendo al primo posto la tutela del diritto fondamentale alla salute". Lo scrive il premier Giuseppe Conte, in un messaggio a 'America Oggi'."Abbiamo tratto veloce consapevolezza della gravità della situazione - aggiunge - e ci siamo mossi rapidamente per contenere il più possibile la diffusione del contagio del virus. Abbiamo preso decisioni politiche dolorose sulla base di indicazioni scientifiche, e adesso molti altri Paesi stanno seguendo l'Italian way. Anche in campo scientifico, l'Italia è impegnata con i suoi istituti di ricerca più avanzati per contribuire, insieme all'intera comunità internazionale, alla ricerca di un vaccino e di cure efficaci".